Handbal, Liga Florilor: Pana de Paste si nu ne bateau! Gloria, victorie lejera cu Magura Cisnadie!

Gloria a castigat azi la 7 goluri cu Magura Cisnadie si si-a consolidat pozitia pe podiumul clasamentului, imediat dupa doua echipe ce fac furori in Liga Campionilor, CSM si Rapid.Meciul, contand pentru ultima etapa a turului, n-a avut niciun fel de istoric, fiind dominat cap-coada de catre Gloria. Fara sa forteze prea tare, terminand jocul cu doua jucatoare de la echipa a doua in teren, echipa bistriteana a fost net superioara adversarei sale, mai ales in partea secunda.La pauza a fost ... citeste toata stirea