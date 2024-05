Handbal: Ne-au STOR(s)HAMAR(ul)! Mai avem de asteptat pana la primul trofeu european din vistieria Gloriei!

Intr-o atmosfera similara cu cea de pe teren propriu, cu 600 de bistriteni in tribune, care au eliminat pur si simplu sentimentul terenului neutru si distanta de 900 de kilometri dintre Graz si Bistrita, Gloria a pierdut Cupa EHF European League in fata norvegiencelor de la Storhamar. La asemenea nivel, cu echipe apropiate valoric, diferenta s-a facut in momentele cheie ale jocului, care au necesitat o deosebita luciditate, iar cele cateva greseli din tabara Bistritei, au fost suficiente sa ... citește toată știrea