Handbal: Oboseala si-a spus cuvantul! Gloria pierde impotriva Valcei, in penultima etapa!

In penultima etapa a Ligii Florilor, Gloria a pierdut, in deplasarea de la Ramnicu Valcea, cu scorul de 37-41 (20-19). Meciul nu a reprezentat o miza reala pentru niciuna din echipe, desi, teoretic doar, pozitia bistritencelor din clasament nu e inca decisa, insa nu incape vreun dubiu ca Gloria sa nu bata pe teren propriu in utlima partida, contra Stiintei Bucuresti.Prima repriza a fost caracterizata de un joc defensiv lipsit de consistenta de ambele parti. Cu spatii mari si fara sicanari ... citește toată știrea