Handbal: Patru victorii din 4! Weekend de exceptie pentru echipele din pepiniera Gloriei!

Victorii pe linie pentru toate echipele din centrul de tineret al Gloriei. Toate cele 4 echipe inscrise in campionatele nationale organizate de Federatia Romana de Handbal si-au castigat meciurile din acest sfarsit de saptamana. Si nu oricum, ci la diferente mari, in fata unor grupari de traditie din handbalul romanesc.Cele mai mici handbaliste, junioarele 3, au batut astazi la Targu Mures, in sala LPS, in antepenultima etapa a sezonului regulat. A fost 37-21 pentru bistritence, care conduc ... citeste toata stirea