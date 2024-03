Handbal. Romania invinge, in deplasare, Croatia in preliminariile Euro 2024! Sonia Seraficeanu, principala marcatoare!

Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a impus in fata Croatiei, in deplasare, intr-un meci din Grupa 1 din preliminariile Campionatului European - EHF EURO 2024, scor 23-25 (11-11). Nu a fost o victorie usoara, cu multe greseli pentru ambele echipe, dar victoria si punctele sunt acum cele mai importante pentru o Nationala a Romaniei aflata in reconstructie.Cea mai buna marcatoare a Nationalei Romaniei a fost Sonia Seraficeanu, jucatoarea CS Gloria 2018 BN, cu sase reusite. Pentru echipa ... citește toată știrea