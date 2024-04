Handbal: Tineretul Gloriei, cu Esanc in prim plan, accede in semifinalele turneului final!

Echipa antrenata de Radu Moldovan a invins CSM Bucuresti cu scorul de 27-21 (17-10), in sferturile turneului final, disputat la Mioveni. Bistritencele au trecut fara prea mari probleme de ocupanta locului secund din seria B, gratie jocului deosebit de consistent afisat de Maria Esanc in ofensiva si evolutia buna din poarta a Alexandrei Perianu.Desi prezenta peste weekend alaturi de echipa mare la Final-4-ul de la Braila, tanara crescuta in curtea Gloriei nu a aratat a fi deconectata de la ... citește toată știrea