Handbal: Victorie la Slatina! Am iesit cu fata curata dar jocul lasa de dorit!

Gloria a invins in deplasare la Slatina, 22-27 (14-14), la capatul unei partide ce s-a dovedit a fi o adevarata provocare pentru elevele lui Pasca.Desi tabela a aratat o diferenta de cinci goluri la finele meciului, lucrurile in teren, au stat, pret de cincizeci de minute, in totala contradictie cu scorul final. Ne-am trezit la realitate si am aratat un handbal superior doar in ultimele zece minute de joc, cand nesperat, pe fondul unui joc altminteri slab, Dumanska a inchis in repetate ... citeste toata stirea