Handbalistele Gloriei, la Manastirea Piatra Fantanele pentru a se ruga si a se incarca spiritual

Ca in fiecare inceput de an, revenim la Manastirea Piatra Fantanele pentru a ne ruga si a ne incarca din punct de vedere spiritual!Astazi, jucatoarele si staff-ul Gloriei 2018 a ajuns din nou la cota 1200 din Piatra Fantanele, in Pasul Tihuta, pe drumul ce uneste Transilvania de Bucovina la unul dintre cele mai frumoase asezaminte monahale din nordul Romaniei.Echipa s-a rugat iar mai apoi a vizitat toate atelierele de lucru ale celor 25 de maicute, jucatoarele noastre fiind incantate de ... citeste toata stirea