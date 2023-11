Vineri, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va intalni in etapa 12-a de campionat pe ACS Industria Galda, locul 8 in seria a 9-a. Inaintea acestei partide, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud este lider in clasament cu 24 de puncte. Antrenorul Adrian Falub a prefatat aceasta partida, mentionand ca obiectivul principal este castigarea celor trei puncte puse in joc."Avem nevoie de trei puncte si trebuie sa mergem sa le luam. Stiu ca este un teren complicat unde se castiga greu, este o echipa dificila, e ... citeste toata stirea