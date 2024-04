Incepe "Rally Raid Fest" - prima etapa din Campionatul National de Rally Raid, organizata de ACS OffRoad Zaig Mania!

Competitia "Rally Raid Fest", organizata de clubul ACS Off -Road Zaigmania, are loc in acest sfarsit de saptamana la Bistrita. Cu un palmares de cativa ani de evenimente off-road (trial), organizatorul a pregatit in 2023 o cupa de Rally Raid, tot la Bistrita, eveniment care s-a desfasurat cu succes, obtinand astfel pentru acest an statutul de Etapa in Campionatul National de Rally Raid.Cartierul general al competitiei este amplasat in Bistrita, iar traseele se vor desfasura prin judet. ... citește toată știrea