Inedit: Volei pe nisip la Bistrita! Primul turneu s-a jucat LPS!

Un sport foarte spectaculos isi face aparitia si la Bistrita. In curtea Liceului cu Program Sportiv a avut loc primul turneu de volei pe nisip organizat vreodata in judet. Cine altul decat Alin Dehelean, principalul promotor al voleiului bistritean, a amenajat un teren cu nisip in fata intrarii la sala de volei si a pus la cale prima competitie de acest gen.Patru echipe de fete si 8 de baieti s-au intrecut intre ele intr-un turneu amical, desfasurat in parteneriat cu LPS Bistrita."Incercam ... citeste toata stirea