Infrangere dureroasa pentru CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud si suporteri in fata Rapidului

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a fost invinsa de Rapid Bucuresti in Liga Florilor MOL si simte din nou gustul infrangerii, dupa alte trei partide pierdute, una in campionat si doua in Liga Campionilor. In tur, echipa noastra a avut castig de cauza, scor 22-24, in deplasarea de la Bucuresti.La pauza, scorul a fost 14-14, pentru ca la final tabela ... citește toată știrea