Interul dreapta Seynabou Mbengue Rodriguez a semnat cu CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud si se va alatura echipei din sezonul urmator, in vara anului 2023.Nascuta la Las Palmas, Spania, Seynabou Mbengue Rodriguez (1.88 m) vine la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, dupa opt sezoane petrecute la Rocasa Gran Canaria.In varsta de 24 de ani, Seynabou se va afla la primul contract in afara Spaniei.Seynabou are experienta la nivel international, debutand in cupele europene inca de la varsta de 17 ani. ... citeste toata stirea