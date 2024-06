Interul stanga Danila Patricia So-Delgado Pinto va evolua pentru CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud!

Gloria Bistrita-Nasaud lupta in sezonul 2024/2025 cu Danila Patricia So-Delgado Pinto! In varsta de 23 ani, Danila evolueaza pe postul de inter stanga si vine la Gloria 2018 BN de la ATTICGO BM Elche."Sunt nerabdatoare sa fiu parte din echipa care lupta! Am auzit doar lucruri bune despre Gloria Bistrita-Nasaud, atat despre colege, staff-ul tehnic, dar si despre suporteri! Haide, Gloria Bistrita-Nasaud!"Danila ... citește toată știrea