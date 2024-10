Interventiile Renatei conduc Gloria catre o noua victorie in Liga Florilor!

Fara Laslo, trimisa la formatia de tineret a bistritencelor, Gloria si-a gasit forta in forma exceptionala a portarului Renata de Arruda, obtinand o victorie importanta in deplasare, 32-28 (15-12) impotriva SCM Ramnicu Valcea.Renata de Arruda a avut un impact imediat, reusind patru parade din situatii de unu-la-unu in primele 10 minute, ultima dintre ele permitand Gloriei sa se distanteze pentru prima data la doua goluri.In atac, Fujita a fost precisa, in timp ce Kacsor a risipit ocaziile ... citește toată știrea