Interviu, Alin Burdet: Experimentatul fundas bistritean revine in Liga a 2-a, dupa sezonul petrecut la Satu Mare in esalonul tert!

La capatul recentului sezon incheiat, bistriteanul Alin Burdet a ratat "la mustata" accederea in barajul de promovare a Ligii a 2-a, alaturi de CSM Olimpia Satu Mare. Fundasul central cu peste 100 de meciuri in esalonul secund al fotbalului romanesc a fost om de baza in echipa satmarenilor, ratand un singur meci pe toata durata sezonului, datorita cumului de cartonase galbene. Evolutia sa buna, dar si istoricul care il recomanda, nu au trecut neobservate, astfel ca ofertele nu au incetat sa