Interviu, Alin Minteuan: Cum prefateaza antrenorul studentilor derbyul de maine?!

In anticiparea meciului de maine dintre Gloria si CSU Alba Iulia, Sportul Bistritean a stat de vorba cu antrenorul studentilor, Alin Minteuan.Ce asteptari aveti de la meciul de maine? Cu ce ganduri veniti la Bistrita?Pai, sigur o sa fie un meci extrem de complicat pentru noi. Este o deplasare grea, la o echipa care joaca fotbal si are un antrenor bun. Suntem si noi intr-o forma destul de buna, dar un meci in deplasare e un meci in deplasare, la o echipa care isi doreste promovarea. Scopul ... citește toată știrea