Interviu, Ciprian Timis: De la tanara speranta in lotul mare al FCSB, la golgheter in liga judeteana!

Lipsa rabdarii, a experientei psihice si emotionale, impreuna cu orgoliul ce se manifesta puternic in tinerete, sunt de departe cele mai nocive componente de adaugat in ecuatia carierei profesionale. A simtit-o pe pielea lui bistriteanul Ciprian Timis, care, datorita unei succesiuni de decizii neispirate, a cazut repede si abrupt de la statutul de potentiala vedeta in cea mai iubita echipa a tarii, la cel de "fruntas la sat". Nu-l caracterizeaza deloc expresia "Decat codas la oras, mai bine-n ... citește toată știrea