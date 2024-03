Interviu Maximilian Larionesi: "Cel mai tare ma macina, ca nu mai pot ajuta echipa in drumul spre promovare"

Gloria a pierdut un jucator de baza in pauza de iarna. Titular incontestabil, bifand doar un singur meci din postura de rezerva si ratand un altul datorita unui rosu, Maximilian Larionesi a suferit o grava accidentare in amicalul disputat in compania celor de la Unirea Branistea Galati. Evenimentul nefericit al mijlocasul care a debutat in fotbalul mare tocmai in acest sezon pentru Gloria, vine la putine luni dupa vestea prelungirii contractului acestuia de catre Universitatea Cluj pana in anul ... citește toată știrea