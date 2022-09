Investitie privata de peste un milion de euro in fotbalul bistritean! Derby la juniori pe un teren sintetic nou-nout!

"Derby-ul" municipal din Campionatul National de Fotbal U19 si U17 s-a disputat pe o baza nou construita din bani privati! Sambata, 3 Septembrie, in incinta noii baze sportive a celor de la A.C.S Transilvania Bistrita s-a disputat prima etapa a Campionatul National U19 si U17.Noul complex, realizat de firma Transilvania Broker, situat intr-o zona in plina dezvoltare imobiliara a Vaii Ghinzii, este singura investitie de anvergura facuta pentru sportul bistritean de performanta in ultimii 30 de ... citeste toata stirea