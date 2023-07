Ioana Singeorzan, legitimata la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, este tripla campioana balcanica! Dupa ce zilele trecute s-a impus in proba pe echipe rezervata categoriei U19, sportiva Romaniei si a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a castigat si probele de simplu si dublu, la cea din urma facand pereche cu Bianca Mei-Rosu.Dupa ce si-a castigat grupa cu doua victorii - scor 3-0, pe tabloul principal a castigat in optimi cu scorul 4-0 in fata sportivei ... citeste toata stirea