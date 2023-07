Ioana Singeorzan este vicecampioana europeana la tenis de masa. Sportiva legitimata la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a urcat din nou pe podiumul european U19, de aceasta data in proba de simplu. Ioana a obtinut medalia de argint, dupa ce a pierdut finala in fata unei alte romance - Elena Zaharia, aceasta din urma impunandu-se cu 4-2."A fost o competitie lunga, dar ma bucur ca acum, la final reusesc sa ma bucur de cele patru medalii obtinute. Este prima medalie la un Campionat European in ... citeste toata stirea