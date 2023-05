Sportiva CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a inceput meciurile din grupa cu o victorie in fata Marianei Santa (Portugalia) si o infrangere in partida cu chinezoaica Zhu Ziy, ocupand in final locul 2. Pe tabloul principal, Ioana a castigat in primul tur in fata reprezentantei Chinei - Wang Yiduo - scor 3-2; in turul doi in fata romancei Bianca Mei-Rosu - scor 3-0 si in sferturi de finala in meciul cu Liu Ru-Yun (China Taipei) - scor 3-2. Ulterior, in semifinala fiind ... citeste toata stirea