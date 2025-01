Jalnice in primul meci din retur! Gloria pierde la Zalau si se duce la 6 puncte in spatele liderului!

La 4 zile de victoria rasunatoare cu Storhamar in Liga Campionilor, Gloria nu se poate aduna pentru un meci relativ usor la Zalau si pierde cu 25-24 in prima etapa a returului din Liga Florilor.Un antrenament pentru partida de la Koprivnica din etapa de sambata a Ligii Campionilor s-a transformat intr-un dezastru pentru echipa bistriteana. Care a fost dominata de la un capat la altul de o echipa salajeana mult mai slab cotata.Florentin Pera a cerut primul time-out in minutul 15, la 7-5 ... citește toată știrea