Gloria a batut astazi cu 1-0 pe Avantul Reghin, in etapa a 11-a din Liga a 3-a, intr-un meci disputat pe stadionul Jean Padureanu, cu un adversar modest si un gol marcat in final de joc.A fost a 4-a victorie consecutiva fara un joc convingator al echipei bistritene. Intalnind un adversar baricadat pe doua linii in fata propriului careu, Gloria nu a gasit solutii de a marca decat in ultimele 10 minute, cu noroc, la o minge scapata in poarta de portar, dupa un cap al lui Banyoi.Echipa lui ... citeste toata stirea