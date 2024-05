Judoka de la Drumarul Bistrita, 14 medalii la Cupa internationala "Satu Mare"

Sambata, 25 mai 2024, a avut loc Cupa internationala "Satu Mare", desfasurata in orasul cu acelasi nume.Prezenti la aceasta competitie tot mai puternica de la an la an au fost si o parte dintre micutii clubului de judo Drumarul Bistrita, antrenati de domnii antrenori Pop Ioan si Ovidiu Covriga-Ganj.La editia din acest an a Cupei "Satu Mare" s-au prezentat pe tatami aproape 530 de sportivi de la 47 de cluburi, din 6 tari: Romania, Ungaria, Slovacia, Ucraina, Republica Moldova si Polonia. ... citește toată știrea