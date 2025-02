Junioarele 1 continua seria victoriilor!

Echipa isi mentine invincibilitatea si dupa etapa a 9-a din seria H, penultima runda a grupelor geografice. Astazi, junioarele 1 de la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud s-au impus in deplasare, la Baia Mare, in fata echipei CS Marta, cu scorul de 39-30 (20-14 la pauza).Golgheterele echipei in acest meci:* Paula Steopan - 7 goluri* Sonia Turcu - 6* Anda Linca - 5* Denisa Bleahu - 5* Raluca ... citește toată știrea