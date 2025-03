Juniorii ACS Transilvania Bistrita, campioni la Cupa "Viitorul Bistrita"

Echipele de juniori nascute in 2013 si 2014 ale ACS Transilvania Bistrita au avut un parcurs remarcabil in cadrul turneului desfasurat pe 15 martie la Prundu Bargaului, reusind sa se impuna in competitie si sa cucereasca trofeul.Grupa 2014 a impresionat printr-un joc solid si bine organizat, reusind sa incheie competitia fara gol primit. Cu 12 goluri marcate in patru meciuri, echipa ... citește toată știrea