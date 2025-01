Juniorii Gloriei 2018 isi cladesc succesul la Poiana Stampei!

Grupele U13 si U14 ale Gloriei 2018 se afla intr-un stagiu de pregatire centralizat la Poiana Stampei!Juniorii nascuti in 2011 si 2012 au inceput cantonamentul cu un antrenament de acomodare desfasurat in nocturna, urmand sa aiba, pe parcursul intregii perioade, cate doua sesiuni de pregatire in fiecare zi. Acest stagiu, care se va desfasura pana duminica, reprezinta o etapa importanta in pregatirea echipelor pentru competitiile ce urmeaza.Dupa cantonament, grupa U14 are un program intens ... citește toată știrea