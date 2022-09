K1: Nu s-au facut de ras in Anglia! Bolfa si Stefanutiu au urcat in ring intr-o gala sold-out!

Weekendul trecut s-a disputat in Anglia gala "The Homeshow", un eveniment dedicat sportului de contact, desfasurat cu casa inchisa, in prezenta a peste 1.000 de spectatori. In cadrul show-ului au participat si bistritenii Daniel Bolfa si Robert Stefanutiu, sportivi legitimati la clubul PFG Bistrita.Dupa mai bine de un an si jumatate de pauza, Bolfa a urcat in ring, in main-eventul de kickboxing al serii, intalnind un adversar redutabil in persoana lui Kyle Todd, un luptator ce in luna ... citeste toata stirea