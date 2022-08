K1: Prima centura in cusca pentru PFG Bistrita, prima la pro pentru Lutaniuc!

Sebastian Lutaniuc a castigat aseara prima sa centura la profesionisti in cadrul unei gale desfasurata la Satu Mare. UFT - Ultimate Fighting Tornament s-a numit evenimentul satmarean, desfasurat in cusca, pe diferite stiluri de lupta.Lutaniuc a luptat pe reguli de K1 cu un reprezentant al gazdelor, Marius Munteanu, un veteran al galelor pro, cu peste 60 de meciuri.A fost prima centura in cusca obtinuta de un reprezentant al clubului condus de Ionel Burduhos si prima centura la profesionisti ... citeste toata stirea