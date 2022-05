K1: Vezi meciul lui Lutaniuc cu Brancu! Bistriteanul a pierdut, dar a facut un meci bun la Arad

Gala Colosseum a reunit ieri la Arad luptatori din intreaga tara, iar Professional Fight Gym din Bistrita l-a avut in ring pe bistriteanul Sebastian Lutaniuc. Acesta a luptat impotriva lui Ilie Brancu, un timisorean cu un palmares bun si cu 7 ani mai in varsta decat Lutaniuc. Bistriteanul a intrerupt seria victoriilor la Gala Colosseum, dar prezenta sa in competitie a fost una remarcabila.Sebastian Lutaniuc a inceput bine meciul, insa in fata lui s-a aflat Ilie Brancu, un adversar mai inalt ... citeste toata stirea