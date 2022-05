La Nasaud se joaca baschet! Peste 100 de sportivi s-au intrecut la Nasawood StreetBall Cup chiar in ziua de Maial!

O mana de voluntari din Nasaud si-au adunat fortele si au creat un super eveniment chiar in ziua de Maial, sarbatoare de traditie in zona, cu ocazia careia elevii, si nu numai, imbraca portul popular romanesc. Daca in anii trecuti se organiza campionat de fotbal intre scolile din oras, de data aceasta initiatorii au fost impresionati de numarul mare de copii si tineri care se aduna zilnic pe baza sportiva din localitate pentru a juca baschet. Astfel, i-au adunat pe toti in sala Colegiului ... citeste toata stirea