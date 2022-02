La psiholog sau la plimbare cu ele! Vedetele Gloriei nu joaca nimic! Au luat 8 goluri diferenta de la Gloria Buzau!

Gloria a pierdut astazi cu 22-30 pe teren propriu in fata Gloriei Buzau, echipa aflata pe locul 4 in clasament. Insa nu infrangerea e cea mai dureroasa, si nici diferenta de scor, ci jocul prestat de handbalistele lui Horatiu Pasca, penibil pe alocuri.Doar 10 minute, atat a jucat bine echipa bistriteana. A condus pe tabela dupa niste faze frumoase si s-a aparat bine in fata propriei porti. De la 5-5, jocul s-a rupt in favoarea Buzaului. A fost 11-16 la pauza iar in partea a doua diferenta s-a ... citeste toata stirea