Lenuta Constantin, dubla campioana nationala, in probele de 1500 m si 3000 m! Barem reconfirmat pentru Europene!

Lenuta Constantin, atleta legitimata la CSM bistrita si antrenata de prof. Emil Rusz, este dubla campioana nationalan la U20, in probele de 1500 m si 3000 m plat. Mai mult, Lenuta Constantin si-a reconfirmat baremul pentru Campionatul European rezervat sportivilor U 18 in proba de 1500 m."In ambele probe, Lenuta a inregistrat recorduri personale. Doua probe de fond in doua zile este un lucru extraordinar. Este singura dubla campioana ... citește toată știrea