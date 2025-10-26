Editeaza

Lenuta Constantin, vicecampioana nationala la cros U20! Argint pentru echipa CSM Bistrita

Sursa: Rasunetul
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 09:06
Etapa Finala a Campionatului National de Cros a avut loc la Poiana Stampei, in acest sfarsit de saptamana. Evenimentul este organizat de Federatia Romana de Atletism, impreuna cu Primaria Poiana Stampei si Consiliul Judetean Suceava, care s-au asigurat ca si de aceasta data conditiile de desfasurare vor fi la cele mai inalte standarde,

Lenuta Constantin - legitimata la CSM Bistrita si antrenata de Emil Rusz - a castigat titlul de vicecampioana nationala la U20 si s-a calificat la Campionatul ...citește toată știrea

