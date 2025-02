Leonida Stefanescu, o personalitate marcanta a educatiei sportive din Bistrita-Nasaud, s-a stins din viata!

Leonida Stefanescu, fost inspector de sport, inspector scolar general si director al Liceului cu Program Sportiv Bistrita, a incetat din viata, lasand in urma o contributie semnificativa la dezvoltarea educatiei fizice si sportului in judet.Nascut pe 28 martie 1942 in satul Poiana Ilvei, si-a inceput parcursul educational la actualul Colegiu National "Liviu Rebreanu" din Bistrita, continuandu-si studiile la Institutul de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti. Intre 1963 si 1975, a predat la ... citește toată știrea