Liga 4. Patru echipe au victorii pe linie, dupa doua etape

Sursa: Rasunetul
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:32
5 citiri
Duminica, 14 septembrie, au fost programate partidele din etapa a doua a Ligii a 4-a.

A.S.F.C. REAL TEACA - A.S.F.C. SAGEATA DUMBRAVITA 3-2

C.S. SILVICULTORUL MAIERU - A.C.S. ATLETICO MONOR 3-2

A.C.S. ECIRO FOREST TELCIU - A.C.S. VIITORUL LIVEZILE 0-4

A.C.S. SPORTUL BECLEAN - C.S. MINERUL RODNA 1-5

A.C.S. PROSOMES FELDRU - A.C.S. DINAMO URIU 2016 2-0

C.S. PROGRESUL NASAUD - A.C.S. HEBE SINGEORZ BAI 1-4

#

Echipa

M

V

E

I

P

1

A.C.S. VIITORUL ...citește toată știrea

