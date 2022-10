Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a remizat in deplasare 1-1 cu FC Bihor Oradea, in etapa a sasea din Liga a III-a.Golul echipei noastre a fost inscris de Antoniu Manolache, in min 71, fiind egalati in minutul 87.Primul 11: Flaviu Bodea, Sergiu Bactar, Paul Copaci, Antoniu ... citeste toata stirea