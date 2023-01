Liga a III-a. Gloria a inceput antrenamentele! Sunt programate opt partide amicale

Echipa de fotbal din Liga a 3-a s-a reunit pe stadionul "Jean Padureanu". Fotbalistii Gloriei 2018 au reluat pregatirea pe plan local dupa care vor pleca in cantonament la Prundu Bargaului (30 ianuarie - 11 februarie)."Sunt optimist si increzator ca ne vor realiza obiectivele. Imi doresc calificarea in Play Off, clasarea pe unul dintre cele doua locuri care ne permit sa jucam barajul si mai apoi calificarea in Liga a 2-a. Am facut un tur bun ... citeste toata stirea