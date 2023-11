in etapa a 13-a a sezonului 2023-2024, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a obtinut o victorie importanta in fata CS Unirea Ungheni 2018! Singurul gol al partidei a fost marcat de Vasile Mihai in minutul 54.Dupa acest meci, echipa noastra isi consolideaza primul loc in clasamentul seriei a 9-a cu ... citeste toata stirea