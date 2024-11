Liga a III-a. Gloria a invins, 4-0, pe Metalurgistul Cugir si ramane lider

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud continua sirul victoriilor din sezonul regular. Echipa nostra a invins, in deplasare, pe Metalurgistul Cugir, scor 0-4 (0-3), in etapa a 12-a din Liga a III-a si ramane lider in seria a 7-a.Pentru formatia noastra au marcat: Gabriel Tonini '11, Alexandru Buziuc '16, Valentin Alexandru 45+2 si ... citește toată știrea