Echipa de forbal a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a castigat cu 3-0 in fata Industria Galda, toate golurile noastre de astazi fiind marcate de Carl Davordzie, in minutele 29, 57 si 61. Gloria are 27 de puncte dupa 12 etape si este pe locul 1 in seria a 9-a.Etapa a 12-a, a treia a returului sezonului regular al campionatului Liga 3, editia 2023-2024, are meciurile programate pentru vineri si sambata, 10-11 noiembrie 2023.In ... citeste toata stirea