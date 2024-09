Liga a III-a. GLoria a invins la Targu Mures si a urcat pe locul 3

In etapa a 4-a a campionatului Ligii a 3-a, CS GLoria 2018 Bistrita-Nasaud a castigat in fata echipei Tatgu Mures, ACS Targu Mures 1898 - MSE 1898 cu scorul de 3-2 (2-1).GOlurile echipei noastre au fost marcate de Valentin Alexandru '17, '20 si Denis Benga '85.GLoria este pe locul 3, cu 9 puncte, in seria 7, iar etapa viitoare va juca cu CSM AVANTUL REGHIN.***Ca in sezonul precedent, Liga 3 va fi formata dintr-un sezon regular, tur-retur, de 18 etape, urmat de un play-off ... citește toată știrea