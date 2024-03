Liga a III-a. Gloria a invins pe ACS Targu Mures, 1-0! Mai este un singur meci din sezonul regular

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins pe ACS Targu Mures 1898 - MSE 1898 cu scor de 1-0 (0-0), in penultima etapa a sezonului regular din Liga a III-a. Golul victoriei a fost marcat de Vasile Mihai, in minutul 75. Cu 40 de puncte, Gloria este pe primul loc in seria a 9-a, iar saptamana viitoare este programata intalnirea cu cu CS Universitar din Alba Iulia.***Fiecare din cele 10 serii de Liga 3 se va imparti dupa sezonul regular in play-off (4 echipe) si play-out (6 echipe). In caz de ... citește toată știrea