Sezonul regular al campionatului Liga 3, editia 2023-2024, a ajuns la jumatate. In etapa finala a turului, echipa noastra s-a impus in fata CS Universitar din Alba Iulia cu scorul de 2-1 (0-0).Golurile formatiei noastre au fost marcate de Rares Balan '63 si Carl Davordzie (penalty) '87. Oaspetii au marcat in minutul 82 prin Valentin Serebe.Vineri ... citeste toata stirea