Liga a III-a. Gloria a remizat, in deplasare, cu ACS Medias

Prima etapa din campionatul Ligii a 3-a a avut la finalul saptamanii. CS Gloria 2018 BN a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in delasare cu ACS Medias. Pentru gazde, a marcat Szilard Magyari (26), iar golul formatiei noastre a fost inscris de Vlad Mihalcea, in minutul 42, din penalty. Gloria Bistrita-Nasaud este pe locul 1 in seria a 9-a, cu 37 de puncte.Mai sunt doua partide de disputat ... citește toată știrea