In etapa a 2-a a noului sezon competitional al Ligii a 3-a, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud va evolua tot in deplasare, la Reghin, in compania CSM Avantul. Meciul se va disputa vineri, de la ora 17.00, pe stadionul Avantul. In prima etapa, echipa noastra a remizat cu ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj, in timp ce reghinenii au fost invinsi de CS Metalurgistul Cugir."Suntem in situatia in care suntem obligati sa castigam. Intalnim o echipa care joaca bine acasa, anul trecut Corvinul a facut ... citeste toata stirea