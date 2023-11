CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud intalneste pe CS Metalurgistul Cugir in etapa a 15-a de campionat. Meciul este programat in 1 Decembrie, ora 14.00, pe terenul Bazei Sportive Gloria! Echipa asi doreste sa consolideze prima pozitie in clasamentul seriei a 9-a si sa ofere inca o victorie, a 8-a consecutiva si a 11-a din acest sezon."Este ultimul meci pentru noi, in acest an, acasa si suntem obligati sa castigam pentru ca intalnim o echipa care in ultimii ani a jucat in playoff-ul competitiei. Nu ... citeste toata stirea