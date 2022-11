Antepenultima etapa programata in acest an 2022 in campionatul Ligii 3, runda a 13-a a sezonului regular 2022-2023, avut loc la finalul acestei saptamani.Fotbalistii Gloriei 2018 s-au impus cu scorul de 3-2 (2-2) in fata CSM Sighetu ... citeste toata stirea